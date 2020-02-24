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24 февраля • обновлено в 22:19
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Что будет с ипотекой в Украине: экономист

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Экономист Борис Кушнирук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал заявления премьер-министра Украины о необходимости "торговать наркотиками", чтобы выплатить ипотеку.

"Существует несколько проблемм. Первая проблема: что ипотеку надо выплатить за 15 лет, а в развитых странах ипотека дается более чем на 30 лет, так же и процентная ставка там была бы меньше. К сожалению, наша экономика имеет сырьевой характер, мы не можем гарантировать сохранения стабильности более чем на 1-2 года. Долгосрочную стабильность инфляционную не может гарантировать ни Нацбанк, ни правительство. А вторая проблема заключается в том, что все хотят приобрести жилье только в крупных городах", - заявил экономист.

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Борис Кушнирук
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