В параде в Пекине участвовали 15 тысяч солдат и сотни видов вооружений отечественного производства. Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил приверженность курсу "одна страна - две системы" в отношении Гонконга.

КНР по случаю 70-летия со дня основания устроила крупнейший в своей истории военный парад, продемонстрировав военную мощь.

Военный парад в КНР Скриншот из видео

Военный парад в КНР Скриншот из видео

В параде на площади Тяньанмэнь в Пекине 1 октября, приняли участие 15 тысяч военнослужащих, более 150 самолетов, 580 танков и других видов военной техники, в том числе межконтинентальные ракеты, которые могут быть оснащены ядерным оружием.

Замначальника генштаба вооруженных сил КНР Кай Чжицзюнь отметил, что все показанные на параде вооружения - исключительно отечественного производства.

Военный парад в КНР Скриншот из видео

Военный парад в КНР Скриншот из видео

Военный парад принимал председатель КНР Си Цзиньпин, стоя в открытом черном лимузине марки "Красное знамя". Он заявил, что никто в мире не сможет поколебать "основ этой великой нации".

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