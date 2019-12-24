Четверть украинцев хотят перенести Рождество на 25 декабря: соцопрос

Большинство граждан Украины негативно относится к инициативе перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.

Такие данные результатов нового опроса от Социологической группы "Рейтинг", в котором приняли участие более двух тысяч жителей страны в возрасте от 18 лет. Его провели в форме личного формализованного интервью (face-to-face) в начале декабря 2019-го.

Так, согласно результатам, 25% опрошенных украинцев поддерживают идею переноса даты празднования Рождества, а 64% респондентов высказались против этого. Еще 7% признались, что им безразлично и 4% просто затруднились ответить.

При этом отмечается, что в целом в динамике возросло количество тех, кто поддерживает перенос даты празднования. В частности, в 2016 году таких было всего 15%, тогда как 69% высказывались против этой идеи.

Примечательно, что больше всего тех, кто желает праздновать Рождество именно 25 декабря – на Западе: 43% поддерживают и почти столько же нет. В других макрорегионах опрошенные больше против переноса: в Центре 23% – за и 66% – против, на юге – 15% и 74% соответственно, на Востоке – 14% и 74%.

Также подчеркивается, что гораздо больше поддерживают такую инициативу более обеспеченные украинцы и люди среднего и старшего возраста.

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