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20 декабря • обновлено в 18:15
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Нужно создавать собственный микромир: психолог рассказала, как снимать стресс

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Психолог Елена Рыхальская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Она прокомментировала психологическое состояние украинцев.

"Вся страна в тревожном состоянии. Давайте уже перед новым годом постараемся расслабиться. Ведь все зависит только от нас. Я считаю, что каждой семье, каждому человеку нужно создавать свой собственный микромир. И только в этом микромире мы восстанавливаемся, снимаем с себя тревожность, любим, доверяем и все остальное, ведь сейчас такие сложные инсинуации происходят отовсюду, что доверять им нельзя ", - отметила психолог.

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Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
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Елена Рыхальская
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