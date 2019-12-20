Нужно создавать собственный микромир: психолог рассказала, как снимать стресс

Психолог Елена Рыхальская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Она прокомментировала психологическое состояние украинцев.

"Вся страна в тревожном состоянии. Давайте уже перед новым годом постараемся расслабиться. Ведь все зависит только от нас. Я считаю, что каждой семье, каждому человеку нужно создавать свой собственный микромир. И только в этом микромире мы восстанавливаемся, снимаем с себя тревожность, любим, доверяем и все остальное, ведь сейчас такие сложные инсинуации происходят отовсюду, что доверять им нельзя ", - отметила психолог.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся