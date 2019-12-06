Украинский президент впервые на обложке журнала TIME

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому журналу TIME

"Слушайте, я никогда не говорил с президентом (с Трампом - ред.) С позиции quid pro quo. Это - не мое", - сказал изданию Зеленский.

"Я не хочу, чтобы мы выглядели, как нищие. Впрочем, вам следует понимать. Мы находимся в состоянии войны. Если вы - наш стратегический партнер, то не можете блокировать что-для нас. Как по мне, речь идет лишь о справедливости, а не об quid pro quo", - добавил он.

"Я вообще никому не доверяю", - также заявил изданию Президент Украины. "Политика - это не точная наука. Именно поэтому в школе я любил математику. Все в математике было мне понятно. Любое уравнение с переменной можно решить с одной переменной. Но в этой ситуации мы имеем все переменные". Зеленский утверждает, что даже среди союзников "никому нельзя доверять, каждый имеет только собственные интересы".

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