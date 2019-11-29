Очередной скандал со "Слугой народа"

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что ее фразу о необходимости "приглушить" свободу слова якобы вырвали из контекста.

Реакцию на разгоревшийся скандал она опубликовала на своей странице в Facebook и упрекнула журналистку Ирину Ромалийскую в непрофессионализме.

"Сначала ведущая спрашивает про Маричку Зверобой, потом о человеке, порвавшему портрет Порошенко, потом об Александре Дубинском и его высказываниях. Потом получает мой ответ, что у нас слишком сильная свобода слова и пора бы начать фильтровать свою речь тем, кто такое допускает. Вырезает последнюю фразу без контекста, отправляет на YouTube. Умничка, good job, well done", – возмутилась Василевская-Смаглюк.

Она также заверила, что до начала политической карьеры за 15 лет работы в журналистике доказывала своими расследованиями, что в Украине не место коррупционной и циничной власти.

"Но, оказалось, достаточно пригрозить президенту физической расправой, и это станет нормой вещей, свободой слова. Здобули! Берегите брови, Ирина. Вам еще ими управлять и управлять", – язвительно обратилась нардеп к журналистке, которая обвинила ее в скандальной инициативе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

во время разговора в программе "Вечер с Ириной Ромалийской" на телеканале "Настоящее Время" Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине необходимо ограничить свободу слова.

Такие слова нардеп сказала, комментируя дело в отношении своей коллеги Софии Федины и ветерана АТО, волонтера Маруси Зверобой, подозреваемых в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

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