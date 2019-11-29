Сына Байдена взяли в Burisma из-за имени: Квасьневский

Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что сына бывшего вице-президента США Роберта Хантера Байдена действительно взяли в украинскую газовую компанию Burisma из-за имени.

"Я понимаю, что если кто-то просит меня участвовать в каком-то проекте, то это не только потому, что я такой хороший, но и потому, что я Квасьневский и бывший президент Польши", – сообщил Квасьневский, который входит в наблюдательный совет Burisma, в интервью AP.

"И все это взаимосвязано. Без имени – ты никто. Быть Байденом неплохо. Это хорошее имя", – добавил он.

Бывший президент Польши отметил, что Байден был активным членом совета директоров, который помогал компании.

В частности, он провел исследование и представил американскую перспективу компании, в том числе в области корпоративного управления, рынков капитала и оборудования для газового бурения, где США являются мировыми лидерами.

Квасьневский также отметил, что в Burisma никогда не пытались использовать Байдена, чтобы заслужить одобрение администрации Барака Обамы, когда его отец Джо Байден был вице-президентом.

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