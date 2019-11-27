Глава по борьбе с коррупцией в КГГА погорел на взятке

Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА погорел на взятке в размере 10 тысяч долларов.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал у местного предпринимателя $10 тыс. За эту сумму он обещал коммерсанту псевдосодействие в оформлении разрешительных документов на земельный участок для парковки в Святошинском районе. Как посредника злоумышленник привлек своего знакомого", – рассказали в СБУ.

Их задержали в столичном ресторане во время передачи второй части взятки в 9 тысяч долларов. Получение "аванса" было задокументировано до этого.

Задержанным готовится сообщение о подозрении по ст. 190 (мошенничество), 27 (виды соучастников) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве задержали двух мошенников, которые "продавали" женщине место в Верховной Раде за 1,5 миллиона евро.

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