Народный депутат VII созыва от "Свободы", языковед Ирина Фарион заявила, что Украине нужно загнать Россию в ее исторические границы и заблокировать развитие страны-агрессора.

Видео своего выступления она опубликовала на YouTube-канале.

"Касательно распада России. Это базовые тезисы, которые в свое время во Львове еще в 1913 году озвучил Дмитрий Донцов. Я – националистка и исповедую принципы Донцова. Украина станет самостоятельным и самодостаточным государством только тогда, когда Россия войдет в границы села Кучкино", – заявила она.

По словам Фарион, это населенный пункт, который возник на берегах гниловодной реки, названой "Моска Ава". "Это наше задание – завести их в эти этнические границы, с которых они начинались. Заблокировать развитие их языка, культуры и присутствия в Украине и других республиках СССР", – добавила она.

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