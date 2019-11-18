Основатель компании PROFI стал гостем инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Соучредитель компании PROFI Евгений Гусаров в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

M1 Music Awards 5 состоится уже 30 ноября. Он заявил, что его компания будет отвечать за свет на этом действе.

"Мы уже действительно на высоком техническом уровне по сравнению с развитыми шоу-бизнесовыми странами. Но, конечно, нам еще есть куда расти. Вот в прошлом году мы работали на концерте KISS. И то, как они работают! Там работали не молодые ребята, а уже довольно пожилые мужчины, все в татуировках, видно, что не раз объездили всю планету. Это все опыт", - заявил Гусаров.

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