Очевидно, что это раскол: эксперт прокомментировал состояние внутри партии "Слуга народа"

Эксперт по политическим вопросам Тарас Семенюк в прямом эфире на ObozTV прокомментировал скандальные заявления Коломойского и то, как они повлияют на партию "Слуга народа"

"Очевидно, что это раскол! Очевидно, что партия "Слуга народа" далеко не монолитна. Очевидно, что Коломойский создает свои группы влияния, и уже есть такая группа в середине партии "Слуга народа". Эта группа ориентируется на Игоря Валерьевича. И это, в принципе, в нашей политике не новая история.

Но если говорить о большом расколе, то пока ждать его не стоит. Фундаментальными здесь станут следующие два проекта: это будет второе чтение закона о рынке земли и закон об особом статусе Донбасса. Там есть вопрос присутствия россиян. И этот вопрос является очень чувствительным, так как Путин сказал, что нормандского формата не будет до тех пор, пока не будут внесены изменения об особом статусе Донбасса. А для того, чтобы внести изменения в закон об особом статусе Донбасса, нужно общаться напрямую с боевиками", - заявил эксперт.

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