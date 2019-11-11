"Зеленский никто по сравнению с Путиным": скандальное заявление психиатра

Президент Украины Владимир Зеленский не может тягаться на равных с главой России Владимиром Путиным, потому что является "никем".

Об этом заявил врач-психиатр, известный правозащитник Семен Глузман "Украинской правде". Он добавил, что единственный козырь Зеленского – то, что за его спиной стоит весь цивилизованный мир.

"Зеленский перед Путиным никто. Он – карлик. Но за этим карликом стоит весь цивилизованный мир. Хотя цивилизованный мир устал", – подчеркнул Глузман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что встреча Зеленского и Путина пройдет на саммите лидеров стран в "нормандском формате", который состоится через несколько недель.

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