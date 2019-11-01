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1 ноября • обновлено в 20:35
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Скандальные заявления Сергея Сивохи

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Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо выразил недовольство украинским телевидением.

В интервью "Левому берегу" бывший шоумен заявил, что жителям оккупированного Донбасса иногда лучше не смотреть украинские каналы. Он уточнил, что с этими людьми связь возможна только на подконтрольной территории.

"То, что они увидят здесь, те эмоции, посылы - отвезут туда. Это - недоучтенный фактор коммуникации. И, как всегда, традиционные способы - интернет-сообщества, даст бог, появится скоро телевидение, поскольку то, что там творится - ужас. Они не видят украинского телевидения. Правда, иногда хочется сказать: "И хорошо, что они не видят", - сказал Сивохо.

По данным источников OBOZREVATEL, Сивохо имеет все шансы стать главным переговорщиком между командой президента Владимира Зеленского и жителями оккупированных территорий.

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