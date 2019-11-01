Стилист рассказал о трендах мужской моды

Fashion-редактор Роман Тимофеев в прямом эфире ObozTV рассказал о трендах мужской моды в 2019 году.

Он отметил, что в мужской моде сейчас актуальны несколько направлений. Они контр-культурные и существуют в разное время года. Сейчас мужские костюмы перестали быть прерогативой дедушек и депутатов. Мужской костюм сейчас снова в моде.

Тимофеев заявил, что видит прогресс в мужской моде. Сейчас самыми модными являются кожаные пиджаки, водолазка и цепочки. Также модной снова стала вельветовая одежда и разнообразные шляпы.

"В моде все циклично, но это не значит, что можно надеть то, что было популярным 30 лет назад. Цикличны только образы", - добавил он.

По его словам, лучше шить одежду на заказ, однако можно приобрести качественную одежду и в обычном магазине.

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