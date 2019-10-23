ПОРЕБРИК: депутат Госдумы назвал Хэллоуин сифилисом

ПОРЕБРИК: депутат Госдумы назвал Хэллоуин сифилисом22 Читать материал на украинском
Одиозный депутат Государственной Думы России Виталий Милонов сравнил праздник Хэллоуин (он же День Всех Святых) с сифилисом.
Он выступил категорически против того, чтобы отмечать этот день, назвав его совершенно искусственно навязанным русскому человеку, передает Life.
"Это вирус, это такой сифилис, который пришел к нам и от которого нужно лечиться. Не нужно заменять сифилис чем-то другим", – заявил Милонов.
Журналисты назвали депутата "одним из самых убежденных противников празднования Хэллоуина в стране".
"Ежегодно в преддверии праздника он организует рейды, круглые столы и пресс-конференции, на которых убеждает россиян отказаться от этой традиции и не приучать к ней своих детей. Парламентарий не теряет надежды, что Хэллоуин можно будет законодательно запретить в России", – отмечается в материале.
"Хэллоуин – это праздник поклонения темным силам, а российское законодательство предписывает, что эти праздники проводиться не могут, особенно в общественных местах", – считает Милонов.
"Это глупая, заимствованная безмозглыми поклонниками "Макдоналдса" традиция, не имеющая никаких исторических корней в России", – добавил он.
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