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22 октября • обновлено в 18:08
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Батальон ''Азов'' жестко ответил Соединенным Штатам Америки

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Внесение украинского батальона "Азов" в списки террористов является информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность.

Об этом сообщает пресс-служба "Азова" в ответ на обращение конгрессменов США. Бойцы отметили, что своей службой заслужили уважение миллионов украинцев, в том числе и тех, кто проживает за пределами Украины.

"Именно "Азов" в 2014 году освободил Мариуполь, в 2015 году совершил успешное Павлополь-Широкинское наступление. С начала этого года до сентября месяца бойцы "Азова" несли службу на передовой ООС в районе Светлодарской дуги, где блестяще выполнили не одну боевую операцию и нанесли врагу бесчисленное количество невосполнимых потерь. Своей победой наш полк неоднократно доказывал верность Украине и украинскому народу и демонстрировал свою готовность идти в бой за Родину с целью полного уничтожения русского оккупанта на нашей земле", – отмечается в сообщении.

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