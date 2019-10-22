Зеленский встретится со Штайнмайером, автором скандальной формулы

Лидер Украины Владимир Зеленский в Японии встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

Как передает "Интерфакс Украина", встреча состоится в Токио в среду, 23 октября.

Вероятно, одной из главных тем будет вопрос Донбасса и скандальная "формула Штайнмайера", вызвавшая широкий резонанс в украинском обществе.

Сообщается, что 22 октября Зеленский также намерен провести переговори с главой Бразилии Жаиром Болсонару.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября под Офисом президента и на Майдане в Киеве прошли протесты против подписания "формулы Штайнмайера". К столице присоединились и другие города.

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре после этого выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле", заявив, что никакой "капитуляции не будет".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!