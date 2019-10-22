Главная Новости
22 октября • обновлено в 17:49
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Зеленский встретится со Штайнмайером, автором скандальной формулы

43 Читать материал на украинском

Лидер Украины Владимир Зеленский в Японии встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

Как передает "Интерфакс Украина", встреча состоится в Токио в среду, 23 октября.

Вероятно, одной из главных тем будет вопрос Донбасса и скандальная "формула Штайнмайера", вызвавшая широкий резонанс в украинском обществе.

Сообщается, что 22 октября Зеленский также намерен провести переговори с главой Бразилии Жаиром Болсонару.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября под Офисом президента и на Майдане в Киеве прошли протесты против подписания "формулы Штайнмайера". К столице присоединились и другие города.

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре после этого выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле", заявив, что никакой "капитуляции не будет".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости