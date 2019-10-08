''Чип на лбу'' – опасная секта, управляемая из РФ

Все чаще в Киеве можно заметить надписи на асфальте и на стенах домов. Эти надписи не несут смысловой нагрузки, однако очень опасны.

"Биопаспорт 666

Штрих-код на лбу (чип)

– денег Не будет ...

– в секонд

– на дачу

Интернет – читай: Чип на лбу "

Такие надписи появляются не только в Киеве. Группа активистов действует на всем постсоветском пространстве. Особенно распространены эти надписи в центральной и восточной части Украины.

По словам ведущего инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Александра Лирчука надписи исчезают ближе к западной границе Украины. Он провел расследование и выяснил, что эти надписи всегда на русском языке, их делают волонтеры, а центр этих сект находит на территории Российской Федерации.

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