''Чип на лбу'' – опасная секта, управляемая из РФ

''Чип на лбу'' – опасная секта, управляемая из РФ614 Читать материал на украинском
Все чаще в Киеве можно заметить надписи на асфальте и на стенах домов. Эти надписи не несут смысловой нагрузки, однако очень опасны.
"Биопаспорт 666
Штрих-код на лбу (чип)
– денег Не будет ...
– в секонд
– на дачу
Интернет – читай: Чип на лбу "
Такие надписи появляются не только в Киеве. Группа активистов действует на всем постсоветском пространстве. Особенно распространены эти надписи в центральной и восточной части Украины.
По словам ведущего инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Александра Лирчука надписи исчезают ближе к западной границе Украины. Он провел расследование и выяснил, что эти надписи всегда на русском языке, их делают волонтеры, а центр этих сект находит на территории Российской Федерации.
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