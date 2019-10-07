Новые подробности скандала между Зеленским и Трампом

Скандал вокруг возможного влияния президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского получил продолжение.

Так, в сети появились новые документы, касающиеся резонансной темы. Их перевод авторства аналитика Украинского института будущего Илии Кусы опубликовала "Хвиля".

Ниже приводим полный текст перевода без изменений.

Конгресс США

Вашингтон, округ Колумбия

3 октября 2019 года

Члены Комитета по разведке, Комитета по надзору и реформам и Комитета по внешней политике

Вашингтон, округ Колумбия

Уважаемые коллеги,

мы пишем, чтобы выразить свою глубокую обеспокоенность беспрецедентными действиями президента Дональда Трампа и его администрации по отношению к расследованию Палаты представителей в рамках процедуры импичмента.

Президент и его помощники участвуют в кампании по дезинформации и введению в заблуждение с целью представить нормальными действия по склонению иностранных сил к вмешательству в американские выборы.

Мы уже все ознакомились со стенограммой беседы, в которой президент Трамп призывал президента Украины начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена, сразу после того, как украинский лидер поднял вопрос о военной помощи США для противодействия агрессии России.

Президент утверждает, что он не совершал ничего неправильного. Что еще более шокирует: он открыто и публично просит другое иностранное государство – Китай – запустить свое расследование против Байденов для продвижения своих политических интересов.

Это ненормально. Это неэтично, непатриотично и неправильно. Американские президенты не должны обращаться к иностранным государствам для атаки на своих политических соперников. Участие в подобных злоупотреблениях посреди бела дня со стороны президента не оправдывает действия президента и его нарушений Конституции.

На прошлой неделе стало известно, что другие представители администрации были также вовлечены в незаконные попытки склонить Украину помочь предвыборной кампании президента.

К примеру, госсекретарь США Майк Помпео уже признался, что присутствовал при телефонном разговоре президента Трампа, в котором он откровенно давил на президента Украины с тем, чтобы он начал расследование против Байденов. Однако он не сообщил об этом в ФБР или в другие правоохранительные организации. Вы можете сами вспомнить, как директор ФБР Кристофер Рэй призывал граждан сообщать о попытках привлечь иностранные силы для вмешательства в американские выборы.

Этот долг никуда не девается, даже если непосредственным подстрекателем для иностранного государства выступает сам президент Соединенных Штатов. Это становится еще более важным для безопасности наших выборов. Но вместо выполнить свой долг, госсекретарь Помпео скрыл информацию, когда журналисты спросили о его участии в этой истории.

Кроме того, мы также расследуем данные о том, что вице-президенту Майку Пенсу могли доложить о содержании разговора, а его отсутствие на инаугурации украинского президента могло быть связано с попытками оказать давление на Украину с тем, чтобы она выполнила требования президента.

На этой неделе действующие и бывшие сотрудники Госдепартамента начали сотрудничать со следствием по импичменту путем предоставления документов и дачи показаний. Основываясь на первом пакете документации, стало сразу ясно, почему госсекретарь Помпео пытался помешать этим лицам дать показания по делу.

Комитеты заполучили переписку бывшего специального представителя США в Украине, посла Курта Волкера с другими должностными лицами, включая поверенного в делах США в Украине Уильяма "Билла" Тэйлора, посла США в ЕС Гордона Сондлэнда, помощника президента Украины Андрея Ермака, адвоката президента Рудольфа Джулиани и других.

Эта переписка отражает серьезное беспокойство, которое сотрудники Государственного департамента выражали относительно ущерба, который нанесло решение приостановить военную помощь Украине и важность организовать встречу между президентом Трампом и президентом Украины без каких-либо задержек. Они также выражали обеспокоенность тем, что эта критическая военная помощь и организация встречи президентов были отсрочены для оказания дополнительного давления на Украину с тем, чтобы она запустила политически мотивированные расследования.

Ранее в этот же день избранные части этого текстового материала были переданы в СМИ с вырванным контекстом. Для того, чтобы скорректировать общественное мнение, мы прилагаем к письму более полные выдержки из материалов. Они все еще являются лишь частью из полного материала, который у нас имеется, и который мы надеемся также обнародовать после надлежащего анализа чувствительной информации.

Наше расследование продолжится в ближайшие дни. Но мы надеемся, что каждый член Палаты присоединится к нам, чтобы осудить открытое пренебрежение президентом нашими ключевыми ценностями как американских граждан и принципом защиты демократического процесса от иностранного вмешательства.

Эллиот Л. Эйнджел

Председатель

Комитет Палаты по внешней политике

Адам Б. Шифф

Председатель

Постоянный специальный комитет Палаты по разведке

Элайджа Э. Каммингс

Председатель

Комитет Палаты по надзору и реформам

Вложения

Соединение Руди Джулиани с советником президента Зеленского: 19 июля посол Волкер написал адвокату президента Трампа Руди Джулиани, поблагодарив его за завтрак и предложив познакомить его с главным советником президента Зеленского Андреем Ермаком.

[7/19/19, 16:48] Курт Волкер: Г-н мэр, благодарю вас за организованный этим утром завтрак. Как мы и обсуждали, предлагаю соединить вас с Андреем Ермаком, который близок к президенту Зеленскому. Я предлагаю созвониться всем вместе в понедельник, скажем, часов в 10-11 по вашингтонскому времени. Курт.

Сондлэнд проинструктировал Зеленского накануне телефонного звонка Трампу: 19 июля 2019 года посол Волкер, посол Сондлэнд и г-н Тэйлор имели следующий разговор относительно конкретных целей в ходе грядущего телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Украины.

[7/19/19, 16:49:42] Курт Волкер: Можем ли мы все втроем созвониться завтра, скажем, в полдень по вашингтонскому времени?

[7/19/19, 18:50:29] Гордон Сондлэнд: Судя по всему, завтра будет звонок от президента Соединенных Штатов. Я непосредственно сконтактировался с Зеленским, провел ему полный брифинг. Он все понял.

[7/19/19, 18:52:57] Гордон Сондлэнд: Да, конечно!

[7/19/19, 19:01:21] Курт Волкер: Хорошо. Сегодня утром завтракал с Руди, предложил соединить его с Ермаком в понедельник. Должно быть, помогло. Самое главное, чтобы Зеленский сказал, что поможет с расследованиями, а также разберется с любыми кадровыми вопросами, если таковые возникнут.

Обеспокоенность по поводу того, что Украина может стать "инструментом" в американской политике: 21 июля 2019 года посол Тэйлор поднял вопрос о желании президента Зеленского, чтобы администрация Трампа не использовала Украину в политических целях.

[7/21/19, 01:45:54] Билл Тэйлор: Гордон, есть один момент, который я и Курт вчера обсуждали. Саша Данилюк говорил о том, что Зеленский чувствителен к тому, чтобы Украину воспринимали серьезно, а не просто использовали как инструмент в политике Вашингтона, политике выборов.

[7/21/19, 04:45:44] Гордон Сондлэнд: Конечно. Но мы должны сделать так, чтобы разговор состоялся, вне зависимости от предлога. Меня волнует альтернатива.

Джулиани продвигает организацию звонка между Трампом и Зеленским: г-н Ермак и г-н Джулиани договорились созвониться утром 22 июля. Вечером того же дня посол Волкер сообщил послам Сондлэнду и Тэйлору, что Джулиани начал "продвигать" организацию телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

[7/22/19, 16:27:55] Курт Волкер: Я организовал прекрасную беседу между Руди и Ермаком. Они собираются встретиться через пару недель, когда Руди будет в Мадриде.

[7/22/19, 16:28:08] Курт Волкер: Тем временем, Руди начал продвигать телефонный звонок.

[7/22/19, 16:28:26] Курт Волкер: Я позвоню тому, кто заменил Фиону, и, если надо, могу набрать Болтона.

[7/22/19, 16:28:48] Курт Волкер: Но я могу сказать об этом Болтону, а ты позвонишь Мику и скажешь, что Руди согласился организовать звонок, если это поможет.

[7/22/19, 16:30:10] Гордон Сондлэнд: Я разговаривал с Тимом Моррисоном – заменой Фионы. Он продвигает, но можешь делать, что хочешь.

Волкер дает советы Ермаку накануне звонка Трампа-Зеленского: утром 25 июля 2019 года перед телефонным разговором между президентом Трампом и президентом Зеленским, посол Волкер дал следующий совет Андрею Ермаку:

[7/25/19, 08:36:45] Курт Волкер: Спасибо за обед! Принес новости из Белого дома – если президент Зе убедит Трампа, что расследует/"разберется в ситуации" 2016 года, мы согласуем дату визита в Вашингтон. Удачи! Увидимся завтра – Курт.

Неформальная запись Ермака о телефонном разговоре Трампа-Зеленского: после звонка президента Трампа 25 июля посол Волкер получил от помощника президента Украины Ермака следующее сообщение, в котором он подтвердил намерение встретиться с Джулиани в Мадриде.

[7/25/19, 10:15:06] Андрей Ермак: Беседа прошла хорошо. Президент Трамп предложил выбрать любую удобную дату. Президент Зеленский выбрал для визита в Белый дом 20,21 и 22 числа. Еще раз спасибо за вашу помощь! Напомните, пожалуйста, г-ну мэру, чтобы написал мне о датах встречи в Мадриде.

[7/25/19, 10:16:42] Курт Волкер: Отлично, спасибо! Да, сделаю!

Сотрудники Госдепартамента обсуждают визит в Белый дом и заявление от Украины: 9 августа 2019 года посол Волкер имел разговор с послом Сондлэндом об организации визита в Белый дом после того, как президент Украины сделает официальное заявление:

[8/9/19, 17:35:53] Гордон Сондлэнд: Моррисон готов согласовать даты, как только Ермак подтвердит.

[8/9/19, 17:46:21] Курт Волкер: Отлично! Как тебе удалось убедить его?

[8/9/19, 17:47:34] Гордон Сондлэнд: Не уверен, что это моя заслуга. Я думаю, президент сам хочет, чтобы это сделали.

[8/9/19, 17:48:00] Курт Волкер: А он в курсе?

[8/9/19, 17:48:09] Гордон Сондлэнд: Да.

[8/9/19, 17:48:37] Гордон Сондлэнд: Ясно, что идет много обсуждений.

[8/9/19, 17:48:38] Курт Волкер: Ок, тогда хорошо, что все идет от двух отдельных источников.

[8/9/19, 17:51:18] Гордон Сондлэнд: Чтобы избежать недоразумений, было бы хорошо попросить Андрея сделать драфт заявления, чтобы мы четко видели, что они предлагают покрыть. Хоть Зе и организует прессуху, они все равно могут подытожить все в заявлении. Что думаешь?

[8/9/19, 17:51:42] Курт Волкер: Согласен!

Сотрудники Госдепартамента просят у Джулиани совета по заявлению от Украины: 9 августа 2019 года, после того, как г-н Джулиани встретился с советником президента Зеленского Андреем Ермаком, посол Волкер обратился к Джулиани по поводу заявления Украины.

[8/9/19, 11:27] Курт Волкер: Здравствуйте, г-н мэр! Вчера вечером имел хороший разговор с Ермаком. Он был рад, что вы ему позвонили. Упоминал, что Зе сделает заявление. Мы можем все вместе созвониться, чтобы я дал правильные советы Зе о том, что ему следует сказать? Хочу убедиться, что мы все сделаем, как надо. Спасибо!

Гордон Сондлэнд: Хорошая идея, Курт. У меня сейчас тихоокеанское время.

Руди Джулиани: Да, можете позвонить сейчас. Я иду в Fundraiser в 12:30.

Советники президента Украины хотят сперва согласовать даты приезда: 10 августа 2019 года советник президента Андрей Ермак хотел добиться от посла Волкера точных дат визита в Белый дом перед тем, как делать заявление, объявляющее о расследовании дел выборов 2016 года и по Burisma:

[8/10/19, 16:56:15] Андрей Ермак: Привет, Курт. Пожалуйста, сообщи, когда ты можешь говорить. Я думаю, что вполне реально сделать заявление и упомянуть все эти вещи, о которых мы говорили вчера. Но было бы логично сделать это после того, как мы получим подтверждение дат визита. Мы сообщим о датах визита и ожиданиях, и гарантиях будущего визита. Давай обсудим это.

[8/10/19, 17:01:32] Курт Волкер: Ок! У тебя уже поздно, почему бы нам не поговорить у меня утром, а у тебя днем, часов в 10 утра/5 вечера?

[8/10/19, 17:02:18] Курт Волкер: Я согласен с твоим подходом. Давай выработаем заявление, а потом используем его для получения подтверждения дат, а затем президент сможет его сделать.

[8/10/19, 17:26:17] Андрей Ермак: Ок.

[8/10/19, 17:38:43] Курт Волкер: Хорошо. Гордон также сможет присоединиться.

[8/10/19, 17:41:45] Андрей Ермак: Отлично.

[8/10/19, 17:42:10] Андрей Ермак: Как только мы получим даты визита, то сможем сделать пресс-конференцию, анонсируя визит и представив видение перезагрузки украинско-американских отношений, включая и Burisma, и расследование вмешательства в выборы.

[8/10/19, 17:42:30] Курт Волкер: Звучит отлично!

Обсуждение необходимости упомянуть Burisma и выборы 2016 года в заявлении Украины: после разговора с Руди Джулиани 9 августа 2019 года, спецпредставитель Волкер и посол Сондлэнд 13 августа 2019 года имели следующий разговор относительно заявления Украины.

[8/13/19, 10:26:44] Курт Волкер: Особое внимание следует уделить проблеме вмешательства в политические процессы в США, в особенности касательно вероятного участия в этом некоторых украинских политиков. Я хочу заявить, что это неприемлемо. Мы намерены провести полное и независимое расследование всех доступных фактов и эпизодов, включая тех, где фигурирует Burisma и которые касаются выборов в США 2016 года. Это в свою очередь позволит избежать повторения проблемы в будущем.

[8/13/19, 10:27:20] Гордон Сондлэнд: Великолепно. Давай отправим Андрею после звонка.

Подтверждая намерение включить Burisma и выборы 2016 года в заявление: 17 августа 2019 года Волкер и Сондлэнд имели разговор следующего содержания касательно их меседжей Украине.

[8/17/19, 15:06:19] Гордон Сондлэнд: Нам все еще нужен от Зе недвусмысленный драфт по выборам 2016 года и Burisma?

[8/17/19, 16:34:21] Курт Волкер: Пока что, это и есть четкий меседж…

[8/17/19, 16:34:39] Курт Волкер: Я надеюсь, мы сможем что-то сделать, чтобы он ответил именно так.

[8/17/19, 16:31:09] Гордон Сондлэнд: Тогда я завтра позвоню Андрею и попрошу прислать нам четкий драфт, если ты не изменил свое мнение.

Представитель украинской власти делится публикацией о приостановке военной помощи США Украине: 29 августа советник президента Зеленского Андрей Ермак отправил Волкеру ссылку на материал, озаглавленный "Трамп приостановил военную помощь Украине для противодействия России":

[8/29/19, 02:28:19] Андрей Ермак: Нужно поговорить с тобой.

[8/29/19, 03:06:14] Андрей Ермак: https://www.politico.com/story/2019/08/28/trump-ukraine-military-aid-russia-1689531

[8/29/19, 06:55:44] Курт Волкер: Привет, Андрей. Конечно. Когда тебе удобно?

Президент Трамп отменяет визит перед встречей с Зеленским: 30 августа посол Тэйлор сообщил Волкеру, что президент Трамп отменил свой запланированный визит в Варшаву, где он должен был встретиться с президентом Зеленским. Волкер и Сондлэнд обсуждают альтернативный план по организации встречи вице-президента Пенса с президентом Зеленским 1 сентября.

[8/30/19, 12:14:57] Билл Тэйлор: Поездка отменена.

[8/29/19, 12:16:02] Курт Волкер: Надеюсь, вице-президент подхватит переговоры и доведет до конца вопрос визита в Белый дом.

[8/29/19, 12:16:18] Курт Волкер: И я надеюсь, Гордон и Пэрри приедут…

[8/29/19, 17:31:14] Гордон Сондлэнд: Я еду. Помпео сейчас говорит с президентом, чтобы узнать, сможет ли он поехать.

1 сентября посол Тэйлор уточнял требования к проведению визита в Белый дом.

[9/1/19, 00:08:57] Билл Тэйлор: Мы что, уже говорим, что военная помощь и визит в Белый дом подвязаны к расследованиям?

[9/1/19, 00:42:29] Гордон Сондлэнд: Позвони мне.

Представители Госдепартамента обсуждают военную помощь и украинское "интервью": 8 сентября посол Тэйлор, посол Сондлэнд и Волкер имели беседу следующего содержания.

[9/8/19, 11:20:32] Гордон Сондлэнд: Ребята, было куча обсуждений с Зе и президентом. Давайте поговорим об этом.

[9/8/19, 11:21:41] Билл Тэйлор: Мне сейчас удобно.

[9/8/19, 11:26:13] Курт Волкер: Еще раз попробуй, не слышу ничего.

[9/8/19, 11:40:11] Билл Тэйлор: Я только что говорил с Гордоном. Я могу пересказать тебе, если вы с Гордоном не сможете связаться.

[9/8/19, 00:37:28] Билл Тэйлор: Полный кошмар – это если они сделают интервью, а потом не получат военную помощь. Русским понравится такое (и я уйду).

Представители Госдепартамента о приостановке военной помощи: 9 сентября 2019 года посол Тэйлор и посол Сондлэнд имели следующий разговор о приостановке военной помощи Украине.

[9/9/19, 00:31:16] Билл Тэйлор: Сигнал, который мы посылаем украинцам (и русским) решением по военной помощи, является ключевым. Приостановив помощь, мы уже поколебали их веру в нас. Таким образом, этой мой кошмарный сценарий.

[9/9/19, 00:34:44] Билл Тэйлор: Полагаюсь на то, что ты прав с этим интервью, Гордон.

[9/8/19, 00:37:16] Гордон Сондлэнд: Билл, я никогда не говорил, что я был "прав". Я сказал, что мы там, где мы оказались, и верю, что мы нашли лучший способ двигаться вперед. Давай надеяться, что это сработает.

[9/8/19, 00:47:11] Билл Тэйлор: Как я и говорил по телефону, я считаю, что это безумие приостанавливать военную помощь для того, чтобы заполучить поддержку в предвыборной кампании.

[9/8/19, 05:19:35] Гордон Сондлэнд: Билл, я считаю, что ты неправ относительно мотивов президента Трампа. Президент четко дал понять: никакого "я – тебе, ты – мне" или чего-то подобного. Президент пытается оценить, действительно ли президент Зеленский собирается проводить свои реформы и внедрять принципы прозрачности, как он обещал во время выборов. Я предлагаю перебрасываться сообщениями. Если у тебя все еще остались опасения, предлагаю тебе набрать Лизу Кенна или С и поговорить с ними напрямую. Спасибо.

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