Звездный Инстаграм: Дженнифер Лопес обручилась

Ведущие инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" на ObozTV обсудили новости из звездной жизни Инстаграм:

Дженнифер Лопес заручилась и показала несколько фотографий со своим будущим мужем

Будущая невестка Бекхэм выложила в сеть откровенные фото

Бывшая жена Джеджулы Санта народула второго ребенка и показала ее фото

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!