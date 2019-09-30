Главная Новости
30 сентября • обновлено в 19:02
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Звездный Инстаграм: Дженнифер Лопес обручилась

184 Читать материал на украинском

Ведущие инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" на ObozTV обсудили новости из звездной жизни Инстаграм:

Дженнифер Лопес заручилась и показала несколько фотографий со своим будущим мужем

Будущая невестка Бекхэм выложила в сеть откровенные фото

Бывшая жена Джеджулы Санта народула второго ребенка и показала ее фото

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Забудьте про дракона, вы и без этого воняете...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Все новости