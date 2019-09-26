Встреча Зеленского и Трампа: все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом.

На разговор Трампа и Зеленского было отведено 45 минут. Президенты поговорили перед журналистами и перешли к переговорам за закрытыми дверями. По завершении украинский глава выступил перед представителями СМИ.

О войне на Донбассе и аннексии Крыма

Зеленский выразил уверенность, что совместные усилия ЕС и США могут помочь остановить войну на Донбассе.

"Мы понимаем, что только совместно ЕС и США могут помочь остановить войну на Донбассе", - сказал он.

Американский президент добавил, что Украине нужна не просто "помощь, а поддержка".

Лидер США подчеркнул, что Украина очень важна для ЕС в стратегическом плане, поэтому страны-члены должны вкладывать в нее гораздо больше, чем сейчас. Трамп заверил, что будет вести с ЕС переговоры на эту тему, посоветовав Зеленскому делать то же самое.

Зеленский заявил, что помимо войны на Донбассе в Украине есть еще она – против коррупции. "И мы в ней победим", - добавил он, подчеркнув, что намерен вернуть оккупированные территории Донбасса и Крыма.

В свою очередь Трамп отметил, что Украина потеряла Крым во времена президентства Барака Обамы.

О встрече с Путиным

Трамп заявил, что верит – Зеленский встретится с главой РФ и сможет провести эффективные переговоры.

"Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться вместе и решить проблемы. Вы недавно добились прогресса в отношениях с Россией. И продолжайте делать это", - сказал Трамп.

О скандале из-за Байдена

Что касается скандала вокруг "давления" Трампа на Украину, Зеленский ответил, что не хочет быть втянутым в президентскую гонку в США на выборах в 2020 году. "Вы все прочитали в обнародованной стенограмме. Никто на меня не давил", - сказал он.

Трамп заявил, что не оказывал никакого давления на украинскую сторону.

Также Зеленского спросили, обещал ли он Трампу расследовать "дело Байдена". "Я никому ничего не должен и не обещал. Я сказал, что мы готовы расследовать. У нас есть много важных вопросов: Иловайск, Майдан, коррупция..." - сказал он.

Президент Украины также заверил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка – честный и независимый человек, которому он не может указывать. При этом ранее по телефону Зеленский щеголял перед Трампом тем, что глава ГПУ "на 100% мой".

О коррупции

Зеленский анонсировал серьезную борьбу с коррупцией. "Будем говорить с нашей командой, будем говорить с мировыми лидерами, чтобы все же этот имидж, что когда мы говорим об Украине, все начинают говорить "а что по поводу коррупции", чтобы эта "реклама" закончилась. И мы начинаем другую эпоху", - сказал он.

О визите Трампа в Украину

Также Зеленский попросил Трампа пообещать, что он посетит Украину, поскольку "его предшественник не нашел на это времени".

Лидер США ответил, что попытается, подчеркнув, что "Украина имеет большой потенциал". "Я из Украины и хорошо об этом знаю", - ответил ему Зеленский.

Зеленский также отличился шутками на встрече с Трампом. Несколько раз он вызвал улыбку у американского коллеги. В частности, когда сказал, что пусть лучше разговор транслируют по телевизору, чем по телефону.

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