Трамп оправдывается и заявляет, что не давил на Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским не сказал ничего недопустимого.

Американский лидер подчеркнул, что не видит проблемы в том, чтобы его личный адвокат Рудольф Джулиани свидетельствовал перед Конгрессом о якобы давлении на украинское руководство. Об этом он сказал журналистам 22 сентября, передает Reuters.

По словам политика, 25 июля у него состоялась "замечательная телефонная беседа" с Зеленским.

Вместе с тем он подчеркнул, что в Украине существует "огромная проблема" с коррупцией. "Каким-то образом они были причастны ко многим различным вещам, которые имели место в нашей стране, и, надеемся, это можно исправить", – отметил президент.

Трамп опроверг заявления о том, что он требовал от украинского президента начала расследования против компании Burisma, которой руководит сын Джо Байдена, кандидата в президенты США от демократов.

Байден, по словам Трампа, "допустил ошибку, заявив, что никогда не говорил с сыном". "Он говорил с сыном, он снова солгал", – подчеркнул политик.

"Я не хочу навредить Байдену, но он сделал очень нечестное дело", – добавил он.

Отметим, вскоре американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что стенограмма разговора президентов США и Украины является конфиденциальной и не будет обнародована Белым домом.

В свою очередь глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф (Демократическая партия) заговорил об импичменте Трампа в связи со скандалом.

Напомним, СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах писали, что Трамп якобы пригрозил Украине возможной блокировкой военной помощи в 250 миллионов долларов в случае, если Киев откажется расследовать деятельность Байдена в 2016 году в Украине.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщал, что во время телефонного разговора президентов США и Украины Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена.

Недавно в США начали широкомасштабное расследование из-за возможного давления Трампа и его адвоката Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2017 года прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma, подконтрольную экс-министру охраны природы Николаю Злочевскому, генпрокурору Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.

В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайетт выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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