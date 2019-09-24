ПОРЕБРИК: не возьмут на работу из-за украинского гражданства

Известный российский комментатор Василий Уткин рассказал, что не видит украинского специалиста Дмитрия Парфенова во главе московского "Спартака". Причиной является гражданство наставника.

"Назначение Дмитрия Парфенова главным тренером "Спартака" немыслимо, потому что он украинец. Такое назначение умножает автоматически примерно на 10 давление на команду в случае любой неудачи. И примерно на 25 повышает градус потенциальных оскорблений и целевого троллинга в сети со стороны болельщиков других команд", - написал Уткин в своем Telegram-канале.

В качестве примера журналист вспомнил пропагандиста Владимира Соловьева.

"Прорыв огромной запруды словесного поноса может произойти в любую секунду. Вспомните, как безо всякого повода живая смердящая помойка Владимир Соловьев просто так взял и оттоптался когда-то на тогдашнем тренере "Динамо" (Москва) Калитвинцеве. Причем речь Вонючка вела о том, что Калитвинцев проводит тренировки на украинском, а Юрий родился в Волгограде и украинским громадянином стал в 27 лет. Ну и зачем такие риски? Назначение тренера с украинским паспортом сделает положение "Спартака" в публичном пространстве неуправляемо уязвимым. А потому принять такое решение может только недалекий человек в состоянии безнадежной растерянности", - отметил Уткин.

Украинский тренер Дмитрий Парфенов на данный момент тренирует "Урал", который находится на шестом месте РПЛ-2019/20 после десяти туров. "Спартак" под руководством белоруса Олега Кононова идет на девятом месте, "красно-белые" проиграли четыре матча подряд.

По данным СМИ, руководство московского клуба может назначить вместо Кононова Парфенова, если "Спартак" 25 сентября вылетит из Кубка России.

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