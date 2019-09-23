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23 сентября • обновлено в 18:30
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Шаманы Якутии против священников Путина: смогут ли они изгнать демона из Кремля

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Шаман Александр Габышев, который шел изгонять из Кремля демона-Путина, был задержан полицией.

Об этом сообщили в РФ, также об этом свидетельствуют сообщения пользователей социальных сетей. Сообщается, что вместе с шаманом задержаны четыре его сторонника, которые помогали Габышеву в его походе на Москву.

Однако на этом история с российскими шаманами, которые стремятся очистить Москву от нечисти, не закончилось. Российские пользователи социальных сетей распространяют информацию о том, что на Кремль пошел новый шаман. Его имя и фамилия Александр Барчахов. Он пенсионер, а до пенсии работал гаишником.

Владимир Путин, тем временем, собрал вокруг себя официально признанных российских шаманов - христианских священников. И теперь возникает вопрос, смогут ли якутские шаманы противостоять московскому патриархату в попытке "очистить землю Русскую"

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