Стрілець-терорист: стали відомі подробиці мінування мосту Метро

В Киеве задержали военного Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро.

После операции спецподразделений КОРД и "Альфа" мужчина добровольно сдался, не оказывая сопротивление, передают очевидцы ЧП.

Вскоре эту информацию подтвердил и глава МВД Арсен Аваков.

Как сообщил "Типичный Киев" в Facebook, в процессе переговоров мужчина требовал от руководителей государства "прекратить капитуляцию" на Донбассе.

В свою очередь глава полиции Киева Андрей Крищенко озвучил другую версию: "Был установлен его телефон. Мы с ним связались, лично я и наш психолог... На контакт он не шел, требовал переговорить со своей девушкой, но никаких разумных требований, никаких связных мыслей от него не было".

Мужчина сдался после того, как спецподразделения СБУ, прикрываясь БТРами, начали двигаться по мосту в его сторону. Сперва Белько даже открыл огонь по силовикам, однако обошлось без пострадавших.

До этого правоохранители пытались связаться с ним, передав ему то ли рацию, то ли телефон, сообщали очевидцы.

Выяснилось, что полиция планирует открыть производство по статье "подготовка к террористическому акту". Мужчине угрожает пожизненное заключение.

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