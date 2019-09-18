Обмен пленными – это часть большой игры между РФ и ЕС: политический эксперт

Эксперт по вопросам международной политики Владимир Воля заявил, что громкие заявления господина Богдана просто показывают его любовь к громким заявлениям.

В определенной степени Андрей Богдан любит политический хайп, отметил Воля. Однако, если говорить о конкретной ситуации с обменом пленных и освобождением Цемаха, то, по мнению Воли, ситуация не выглядела такой, какой ее показывали СМИ со всем этим давлением со стороны Нидерландов и Запада на Украину.

Воля заявил, что Цемаха венули не без согласия Франции, Германии и правительства Нидерландов. Об этом говорит реакция Нидерландов, которая была довольно сдержанной. Зеленский при этом заявлял, что у Нидерландов была возможность допросить Цемаха. Эксперт также выразил мнение, что этот обмен завершил сделку между Советом Европы и РФ. Обмена предшествовало возвращение долга РФ в Совет Европы, и только после подтверждения получения долга, Украина согласовала обмен и отпустила Цемах.

Эксперт также заявил, что об оттепели в отношениях РФ а Украина. Однако он подчеркнул, что это лишь видимость оттепели и видимость каких-то действий. Он отметил, что на самом деле и Украины и РФ топтание на одном месте из-за наличия Минских соглашений. Ему это напоминает просто серию какого-то сериала, и оттепель эта для Воли является виртуальной.

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