Амнистия боевиков спровоцирует самосуд: генерал ВСУ

Украинский генерал убежден: если Украина примет решение о полной амнистии боевиков на Донбассе, это может спровоцировать самосуд.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, комментируя убийство боевика "ДНР" Романа Джумаева. "Это может послужить примером, такие случаи могут быть", – допустил он.

Генерал напомнил о зверствах террористов по отношению к украинским военнослужащим и подчеркнул: подобные военные преступления не могут оставаться безнаказанными. Формальным основанием для этого служит Женевская конвенция об обращении с военнопленными, ратифицированная и Россией, и Украиной. "Мы все должны ее выполнять", – заявил он.

По его словам, "вторая сторона этого дела" заключается в том, что убийство Джумаева может использовать Россия "на предполагаемых переговорах в нормандском формате". По мнению Романенко, Кремль попытается доказать, что "Украина не придерживается соглашений, а убивает пленных".

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