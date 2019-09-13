Мисс Украина 2019: участницы рассказали все подробности шоу

Мисс Интернешнл 2019 Марина Киоссе рассказала, что она мечтала проснуться сегодня и съесть все то, о чем она мечтала в течение последних 6 месяцев.

Но она чувствует такую ответственность, что, несмотря на желание полакомиться вкусной едой, хочет снова идти в зал, заниматься и готовиться к международным конкурсам. Она заявила, что вчера она впервые осознала ответственность, которая действительно лежит на ней. Она отметила, что девушки, участницы конкурса, добавились к ней в Инстаграм, между ними очень теплые отношения, все приветствовали Марину и желали дальнейших успехов. Она заявила, что осознает, насколько важно круто представить нашу страну на международном конкурсе.

Победительница Мисс Украина 2019 Маргарита заявила, что в ночь после победы ей удалось поспать только 2 часа. Она отметила, что чувствует огромную благодарность ко всем, кто ее поддерживал. Она выражала благодарность каждому, поэтому и не спала всю ночь. А утром у нее были интервью.

Между тем пользователи сети выразили свое недовольство результатом конкурса. Снимки победительницы разместили в официальном Instagram-аккаунте конкурса.

"Столько достойных девушек было на победу, а выбрали самую страшную", "Позор", "Первое место, конечно, никак по-честному не могло быть у этой девушки. Столь ярко это все видно", "Кому это так захотелось позорить страну? Разумеется, своя, ну как не быть в победительницах пусть между собой играют, делят места, но зачем же позор на международном уровне?" - пишут в сети.

К критике пользователей победительница Мисс Украина 2019 относится спокойно, ведь, по ее словам, понимает, что нельзя понравиться всем сразу.

Мисс Земля Диана Шабас заявила, что в лагере, где с девушками общались представители жюри, некоторые девушки открылись совсем с другой стороны.

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