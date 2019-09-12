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12 сентября • обновлено в 20:42
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Трамп давит на Зеленского, чтобы поднять свой рейтинг: генерал ВСУ

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Генерал-лейтенант запаса ВСУ Игорь Романенко прокомментировал новость о том. что Дональд Трамп "заморозил" военную помощь Украине.

Он отметил, что из СМИ известно о том, что сейчас идет и завершается проверка для предоставления Украине военной помощи. Но на взгляд генерала, Трамп таким образом в данной ситуации давит на Зеленского и на Украину. Он хочет получить необходимую ему поддержку в президентской гонке 2020. Информация, которой, по мнению генерала Романенко, интересуется Трамп, может касаться дела сына Байдена и окружения, которое принимало участие в передаче данных относительно предыдущих выборов.

Эта информация, по словам генерала, может помочь Трампу перейти от заявлений о вмешательстве РФ к заявлениям о вмешательстве Украины и таким образом повысить свой рейтинг.

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