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10 сентября • обновлено в 06:39
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ПОРЕБРИК NEWS: очередной маразм в ''ДНР''

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В "ДНР" детей согнали на площадь в школьной форме, которую носили во время существования СССР.

На детях были пионерские галстуки и шапки. Соответствующий снимок опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Также школьникам раздали красные шары и вручили флаги "ДНР".

"В Дырляндии идет все по плану... Какой еще разработал Вольдемар Ульянов, а другой Вольдемар продолжает внедрять как один из вариантов массового психоза. Одно жаль – это детей, которые стоят в этом строю и последние 5 лет подвергаются агрессивной совковой пропаганде, которая очень сильно входит в голову, а лечится сожалению очень трудно", – подписал фото Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" рассказали о тотальной руссификации. Россия ликвидировала украинские школы и изменила учебную программу.

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