Савик Шустер вернулся на ТВ: что изменилось

3 сентября известный телеведущий Савик Шустер презентовал свою новую студию, в которой будут записывать возрожденное ток-шоу "Свобода слова". Его не было на экранах около трех лет.

Что об этом известно и как изменился Шустер за время вне Украины? Рассказывает OBOZREVATEL.

Что известно о новом проекте?

Шустер вернется в эфир после трехлетнего перерыва. По его словам, возрождение передачи было инициативой руководства телеканала "Украина".

"Позвонили руководители канала. Мы с Павлом Елизаровым пошли на встречу. Нам сказали, что они бы хотели, чтобы у них на канале выходило влиятельное политическое ток-шоу", — рассказал Шустер "Левому берегу".

Новый контракт позволит телеведущему "не экономить". Также в нем прописаны гарантии невмешательства в редакционную политику, но есть и жесткое условие: если рейтинги будут ниже среднего по каналу, то "Украина" имеет право мгновенно закрыть шоу.

Новоя студия получилась очень светлой и дорогой. Кроме того, во время эфира возле каждого зрителя в студии будет стоять специальная камера, способная считывать их эмоции от происходящего перед ними.

"Она будет за ними следить... Эта камера считывает эмоции. Это абсолютно новая методология. Первый раз в мире, вообще в истории человечества в прямом эфире мы попытаемся показать настоящую эмоциональную реакцию на происходящее в студии через face reading – "чтение лица". Это абсолютно инновационная технология", – рассказал Шустер.

Журналист работал в Украине с 2005 года. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". В 2015 году Шустер основал телеканал 3S.tv, но спустя два года он прекратил вещание.

На какое-то время суд даже запретил ему работать в Украине (потом запрет был снят). После этого ведущий уехал из страны. Какое-то время он жил в Италии, где в свое время провел много лет. А после полтора года прожил в Индии.

"Индия, Ближний Восток, мусульманский мир...я так кочевал. И глаза отдыхали, и душа постепенно отходила от нашей рутины. Искал себя заново. Это очень тяжело, но в какой-то момент я почувствовал, что нашел", — рассказывал Шустер журналистке Соне Кошкиной в 2018 году.

Сегодня заметно, что у Шустера стало значительно меньше волос и теперь практически нет лишнего веса. Впрочем, свойственная ему энергия, кажется, никуда не делась.

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