2 сентября Поребрик NEWS: годовщина создания ''Приднестровья''

В этот день в 1990 году в Тирасполе провозгласили Приднестровскую Молдавскую Советскую Социалистическую Республику с населением около 500 тыс. человек.

На территории ПМР находится Оперативная Группа Российских Войск (ОГРВ) в количестве около 2000 человек. Утверждается, что их основной задачей является охрана военных арсеналов, оставшихся от советской армии в поселке Колбасна. В 2000 году на международном саммите в Стамбуле Россия обязалась вывести эту группировку до конца 2004 года, но своего обязательства не выполнила до сих пор.

Также российские войска на территории ПМР представлены "миротворческими" подразделениями численностью около 300 человек, которые осуществляют контроль за мирным процессом в зоне молдавско-приднестровского конфликта.

Купюры 2004 номиналом 200 и 500 рублей содержат ошибки в надписях на украинском языке, например: Приднестровський республиканський банк (вместо нормативных надписей "Придністровський республіканський банк").

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