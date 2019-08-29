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Сеть снова обсуждает двойников Путина

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В сети опубликовали коллаж из фотографий президента РФ Владимира Путина с разницей в 10 лет. По мнению некоторых пользователей, такие изменения не могли произойти с одним и тем же человеком.

Сравнение фото в Twitter опубликовал журналист и блогер Денис Казанский. Он отметил, что Путин изменился до неузнаваемости.

"Тяжело поверить, что это один и тот же человек, конечно. Всего за 10-12 лет такие перемены...Если это пластика, то зачем нужна такая пластика?" – отметил он.

Точку зрения о том, что на фото разные люди, высказали в комментариях.

"Я практически уверен, что в России есть минимум два Путина", – предположил один из пользователей.

"Его меняют для каждого случая", – согласился еще один комментатор.

"Это два разных человека. Пьет на всемирных форумах из собственной чашки, чтобы не взяли анализ ДНК", – предположила пользовательница соцсети Ирина.

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