Сеть снова обсуждает двойников Путина

Сеть снова обсуждает двойников Путина56 Читать материал на украинском
В сети опубликовали коллаж из фотографий президента РФ Владимира Путина с разницей в 10 лет. По мнению некоторых пользователей, такие изменения не могли произойти с одним и тем же человеком.
Сравнение фото в Twitter опубликовал журналист и блогер Денис Казанский. Он отметил, что Путин изменился до неузнаваемости.
"Тяжело поверить, что это один и тот же человек, конечно. Всего за 10-12 лет такие перемены...Если это пластика, то зачем нужна такая пластика?" – отметил он.
Точку зрения о том, что на фото разные люди, высказали в комментариях.
"Я практически уверен, что в России есть минимум два Путина", – предположил один из пользователей.
"Его меняют для каждого случая", – согласился еще один комментатор.
"Это два разных человека. Пьет на всемирных форумах из собственной чашки, чтобы не взяли анализ ДНК", – предположила пользовательница соцсети Ирина.
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