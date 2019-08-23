Россия усиленно распространяет фейк о Пакте Молотова-Риббентропа

Российская миссия ОБСЕ, а также МИД Российской Федерации начали распространять неправдивую информацию о том, что во Второй мировой войне якобы виновны Польша Англия и Франция.

О попытке искажения исторических фактов Москвой написала на своей странице в Facebook директор по корпоративным коммуникациям "Нафтогаза Украины" Алена Осмоловская.

"Если вы думаете, что видели максимум цинизма в исполнении российских дипломатов, то нет. Российская миссия в ОБСЕ пишет, что во Второй мировой войне виновата ... Польша. Потому что она в 1934 подписала соглашение с Гитлером. Российский МИД, в свою очередь, заявляет, что в войне виноваты Англия и Франция. Потому что они подтолкнули СССР к пакту с Гитлером в 1939 и думали, что их война обойдет", – возмутилась она.

Осмоловская добавила, что официальные структуры страны-агрессора продвигают это под хэштегом #truehistory (правдивая история). Целью такой активности является создание впечатления, что "не все так однозначно" к юбилею пакта Молотова-Риббентропа.

"Мне это напоминает школьный буллинг. Вот есть такой гадский ребенок, злой, закомплексованный, который достает всех вокруг и особенно травит слабых. Учителя разводят руками, потому что за ребенком влиятельные родители, которые платят школе, лично директору и завучу. Ученики прячутся или прислуживают, чтобы их не трогали. Если сменить школу не вариант, а полиция предлагает договариваться, какие есть варианты?" – негодует Осмоловская.

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