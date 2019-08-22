Зеленский отреагировал на возвращение РФ в G8: его условия

Возрождение членства России в G8 возможно только при условии возвращения Украине Крыма, прекращения боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

Такие условия выдвинул президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook. По его словам, с марта 2014 года ничего не изменилось.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, он поблагодарил страны, которые "последовательно поддерживают Украину в отстаивании нашей территориальной целостности и суверенитета".

В МИД РФ это заявление позволили себе назвать "бессмысленным набором букв" и заявили, что "будут по-братски консультировать Зеленского".

Однако первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко ярко ответила на выпад Захаровой, посоветовав ей переживать за президента России Владимира Путина, а не за главу украинского государства.

В свою очередь депутат "Госсовета" аннексированного Крыма Владислав Ганжара также отличился весьма циничным выпадом в сторону президента Украины:

"Россия и не выпадала из "формата высокой дипломатии". И с момента воссоединения Крыма с Россией наша страна стала играть только более заметную роль в международных делах. С другой стороны, не Владимиру Зеленскому и не Украине, безусловно, решать вопрос о возвращении России в любого рода международные структуры. Спрашивать Украину в этих международных структурах тоже никто не будет".

Украинский журналист Виталий Портников отметил, если лидеры стран "Большой семерки" согласуют возврат России в этот клуб, они закроют глаза на то, что его представители обязательно должны быть приверженцами демократии.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!