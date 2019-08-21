В Грузии сменили руководство канала и уволили журналистов, которые оскорбили Путина

Грузинский телеканал "Рустави 2" уволил ряд журналистов, включая Георгия Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.

О соответствующем решении руководства рассказал на пресс конференции новый генеральный директор Паата Салия, сообщается на сайте канала. Также мест лишили начальника информационной службы Нодара Меладзе и продюсера Георгия Лаперашвили.

"Меладзе уволен с должности из-за конфликта интересов. Вместе с ним освобождены еще несколько журналистов, однако они на данном этапе находятся в отпусках", – сказано в сообщении.

По словам Салия, официально все они оставят свои должности после окончания отпуска. В России новость об увольнении Габун восприняли с особым энтузиазмом.

"Получая зарплату на" Рустави 2 ", они выступали за изменение владельца телеканала и заявляли о создании собственного канала – пожалуй, еще более "свободного". С пословицей "Не кусай руку, которая тебя кормит "ребята явно не знакомы", – отреагировал в Telegram-канале телеканал НТВ.

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