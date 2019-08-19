Во время первых ядерных испытаний Оппенгеймер цитировал ''Махабхарату''

В 1943 году Рузвельт и Черчилль подписали тайное соглашение о создании ядерной бомбы.

Соглашение было тайной, а его результаты воплотились в жизнь только через 2 года, когда состоялись первые испытания атомной бомбы. Ее создал американец по имени Роберт Опенгенмер. Интересно, что его фамилия переводится на русский как "открывающий игру". Первые испытания атомной бомбы состоялись 16 июля 1945 в пустыне штата Нью-Мексико. Эта бомба называлась "Тринити", что переводится на русский как "троица". Очевидцы происшествия утверждают, что, находясь на расстоянии 15 км от эпицентра, наблюдая за испытанием, Оппенгеймер начал читать отрывок из древнего индийского эпоса "Махабхарата":

"Тогда… могучий Пандава… совершил… высочайший обряд очищения и начал показывать небесное оружие, которое вручили ему боги… Сияющий Каунтея мощными руками пустил в ход одно за другим все чудесное оружие. Едва он привел в действие оружие небес, Земля подалась под его ногами и задрожала вместе с деревьями, взволновались реки и великий хранитель вод [океан], раскололись скалы. Не дул больше ветер, померкло [светило], льющее тысячи лучей, погас огонь... Обитатели земных недр в страхе выбрались наружу и окружили Пандаву… Опаленные [огнем небесного] оружия, смиренно сложив ладони и прикрывая лица, они, дрожа, молили [о пощаде]".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся