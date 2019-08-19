Украли 180 тонн за одну ночь: 15 камазов асфальта

На Полтавщине за одну ночь неизвестные украли 180 тонн фрезеруемого асфальтобетона, подготовленного для ремонта дороги Шишаки–Сагайдак–Подил.

Этот материал защищает от сорняков и ним должны были подсыпать обочину, сказано в сюжете ТСН. Отмечается, что такое количество вещества можно перевести 15 КамАЗами.

"Гора [асфальтобетона] была, в шесть вечера мы отсюда уехали, а в девять утра, когда мы приехали, этой кучи уже не было", – рассказал прораб компании подрядчика Александр Козлов.

При этом, как отметили журналисты, в поселке Шишаки на улице Вернандского, за полкилометра от места пропажи, уложено новое покрытие дороги, хотя местные власти заявляют, что ремонтом не занимались. К двум дворам на этой улице новый асфальт положен до самих ворот.

Подрядчики из-за пропажи асфальтобетона обралитись в полицию, оценив убытки в 36 тысяч гривен.

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