НАБУ открыла детали схемы задержания Грымчака

В НАБУ показали вероятную схему преступления, за которое якобы задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрия Грымчака и его "помощника".

Соответствующие подробности опубликовала пресс служба бюро в четверг, 15 августа. В НАБУ заявили сразу о двух преступных сценариях.

В первую очередь, следствие выдвинуло версию, что к Грымчаку обратился представитель частного ООО и сообщил о проблеме, решение которой относится к сфере компетенции судебной ветви власти. Указанному ООО требовалась консультация по поводу рассмотрения гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в его пользу. По утверждению НАБУ, на это обращение заместитель министра сообщил, что за денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США, используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения.

Детективы утверждают, что он якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на главу Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда. Предполагается, что в дальнейшем сумма неправомерной выгоды была уменьшена до 80 тыс. и разбита на два платежа – 50 и 30 тыс. По данным следствия, вознаграждение якобы было полностью выплачено 14 августа.

По второй схеме, опубликованной НАБУ, Грымчак вместе с "помощником" Игорем Овдиенко якобы обещали помочь фирме получить разрешение на строительные работы в Киеве. Чиновник и его соратник якобы обещали повлиять на Министерство культуры и юстиции, Киевскую городскую государственную администрацию и Украинский государственный институт культурного наследия.

По утверждению НАБУ, за обеспечение согласования проектной документации просили денежное вознаграждение в размере 1 млн долларов. Якобы после получения части средств в размере 450 тыс. долларов США и был задержан "на горячем" заместитель министра, а также его "помощник". Отметим, что информация по делу Юрия Грымчака обросла резонансными, порой даже противоречивыми, подробностями. Так, 15 августа стало известно, что задержание заместителя министра якобы связано с нападением на нардепа Татьяну Чорновил. Позже выяснилось, что пострадавшим в деле фигурирует Максим Святненко, информации о котором найти пока не удалось.

Появились данные, что дело просто хотят замять, поэтому якобы специально привязали к делу покушение на Чорновил. Кроме того, посыпались обвинения в фальсификации дела.

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