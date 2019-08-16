Группа "Ярра" в гостях у Бурчук Live ч.1

Группа "Ярра" стала гостем пятничного эфира инфо-панк программы "Бурчук Live".

Музыканты заявили, что главный месседж, который они несут в массы своим творчеством, заключается в том, чтобы люди не забывали, что когда-то все они были детьми. Музыканты хотели бы, чтобы тот сказочный мир, с которым рождается каждый на этой планете, всегда оставался в человеческой душе.

Группа исполнила несколько своих песен и ответила на вопросы ведущих шоу.

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