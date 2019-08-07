''Путин помоги!'' - непризнанная Южная Осетия хочет стать частью РФ

Непризнанная Южная Осетия хочет стать частью Российской Федерации.

Об этом заявил глава "республики" Анатолий Бибилов. "Президент" отметил, что такие меры нужны, чтобы осетинский народ не был разделен.

"Исторически было бы правильно, если бы республика Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации", – считает Бибилов.

Он добавил, что осетинский народ, часть которого проживает в России, а другая – в республике, должен объединиться.

При этом он сообщил, что следующим шагом после присоединения к РФ должно произойти объединение Южной и Северной Осетии в один регион. Бибилов уверен, что "если народ разделен, то общего развития у этого народа не будет". В качестве примера политик привел разделение Южной и Северной Кореи.

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