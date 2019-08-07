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Зеленский подписал закон об электромобилях: что изменится

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о доступе электромобилей в зарядным станциям.

Это даст преференции водителям электрокаров и подтолкнет развитие зарядной инфраструктуры. Текст проекта закона №10405 опубликован на сайте Верховной Рады. Теперь в течение полугода после официального опубликования исполнительная власть должна ввести для электрокаров зеленые номера - то есть номера с зеленым цветом шрифта. Кроме того появятся требования к паркоместам для электрокаров: введут специальные дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

Также введут штрафы в размере от 340 до 510 гривен за остановку или стоянку машины на традиционном топливе на месте для электромобиля, или за создание препятствий водителям электрокаров. Органы, ответственные за реализацию описанных мероприятий – МВД, Минэкономразвития, Минрегион, Министерство здравоохранения и Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

Что получают электрокары:

  • зеленые номера

  • выделенные места на парковках

  • беспрепятственный доступ к зарядных станций

  • остальные авто получают штрафы за нарушение законных интересов машин на электротяге.

Цель закона:

  • защитить права водителей электрокаров на доступ к зарядке и парковках

  • приблизить безопасность дорожного движения к европейским стандартам

  • увеличить загруженность действующих зарядных станций для электромобилей

  • подтолкнуть развитие зарядной инфраструктуры для электрокаров

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