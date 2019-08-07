Зеленский подписал закон об электромобилях: что изменится

Зеленский подписал закон об электромобилях: что изменится32 Читать материал на украинском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о доступе электромобилей в зарядным станциям.
Это даст преференции водителям электрокаров и подтолкнет развитие зарядной инфраструктуры. Текст проекта закона №10405 опубликован на сайте Верховной Рады. Теперь в течение полугода после официального опубликования исполнительная власть должна ввести для электрокаров зеленые номера - то есть номера с зеленым цветом шрифта. Кроме того появятся требования к паркоместам для электрокаров: введут специальные дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".
Также введут штрафы в размере от 340 до 510 гривен за остановку или стоянку машины на традиционном топливе на месте для электромобиля, или за создание препятствий водителям электрокаров. Органы, ответственные за реализацию описанных мероприятий – МВД, Минэкономразвития, Минрегион, Министерство здравоохранения и Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).
Что получают электрокары:
зеленые номера
выделенные места на парковках
беспрепятственный доступ к зарядных станций
остальные авто получают штрафы за нарушение законных интересов машин на электротяге.
Цель закона:
защитить права водителей электрокаров на доступ к зарядке и парковках
приблизить безопасность дорожного движения к европейским стандартам
увеличить загруженность действующих зарядных станций для электромобилей
подтолкнуть развитие зарядной инфраструктуры для электрокаров
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