В разговоре Зеленского с Путиным могли быть маты: комментарии эксперта

Эксперт по политическим вопросам Тарас Семенюк рассказал о международных вызовах и на что украинцам следует обращать внимание в первую очередь.

Эксперт отметил, что украинцы могут требовать обнародования телефонных разговоров между президентами. По его мнению, общество имеет право знать, о чем говорили представители двух государств. Однако законом это пока не разрешено, поскольку все эти разговоры происходят под грифом "секретно", добавил он. Это сделано из-за разной культуры восприятия информации, ведь каждый человек воспримет разговор по своему, пояснил эксперт, а это может привести к ошибочным выводам. Любая информация, которая подается обществу, является подготовленной, чтобы не создавать в обществе недоразумений.

Он добавил, что в целом дипломатия всегда была достаточно закрытой, и почти все политические вопросы в мире решаются кулуарно. Это происходит потому, что каждое слово, которое говорится в переговорах на высоком уровне является выверенным и тщательно подобранным, пояснил эксперт. При этом Семенюк не исключил, что во время этих переговоров может звучать и нецензурная лексика, но это делается исключительно с целью достижения цели, которую преследует тот или иной переговорщик.

Эксперт также прокомментировал угрозы для Украины, которые возникают от торговой войны США с Китаем. Китай активно выкупает государственные долги стран Европы и активно инвестирует в земли за рубежом. Так, к примеру, Китай выкупил 40% долга Европейского Союза, пояснил он. Это все беспокоит и Россию, и США. Именно из-за интересов РФ в Украине, мы не видим высокую активность Китая в нашей стране, заявил Семенюк.

Европа сегодня "проигрывает" диктатуре Китая, потому что Европа сегодня дефрагментируеться, отметил эксперт. Он добавил, что Украина может идти собственным путем, идти отдельно от России и Европейского Союза. Семенюк привел пример развития Турции, которая, по его мнению, удачно балансирует между ЕС и Россией.

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