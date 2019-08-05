Шаман собирается вернуть Путина обратно в Ад

6 марта шаман Александр Габышев вышел из Якутска и пешком пошел в Москву с целью изгнать Путина из Кремля.

Он идет не спеша и часто останавливается для общения с людьми. Интерес к нему растет, поэтому шаман проходит не более 20 км в сутки. Если все будет идти по плану, то Габышев надеется добраться до Москвы в августе 2021 года. Но, поскольку интерес к шаману растет, вряд ли можно надеяться на то, что в свой план он уложится. А отказаться от общения он вряд ли сможет, поскольку выбранный им образ предполагает именно такой формат.

Габышев утверждает, что Путин является демоном, который поднялся из Ада, и Путина необходимо вернуть в его естественную среду. Шаману сейчас 51 год. По образованию он историк, но никогда не работал по специальности. Есть сведения о том, что Габышев работал сварщиком и дворником. Шаманом он стал после потрясения, которое испытал в связи со смертью жены.

Стоит отметить, что люди, которых шаман Габышев встречает на своем пути, относятся к нему крайне доброжелательно, часто предлагают деньги, от которых шаман не отказывается. По его словам, деньги несут в себе также и энергию.

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