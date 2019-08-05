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Глава Офиса президента заявил, что журналисты не нужны

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Глава Офиса президента Андрей Богдан ответил на обвинения со стороны СМИ после новости о своей отставке.

Как передает "Радио Свобода", Богдана спросили, не считает ли он, что "подорвал доверие общества к СМИ".

"Это не шутка, я реально написал заявление об увольнении. Это мой шаг по отношению к моему руководства к президенту Украины, к обществу, а не к журналистам", - пояснил Богдан.

"Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но, как показала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", - сказал глава ОП.

На сколько подобные заявления допустимы для главы Офиса президента, даже с учетом высокго рейтинга политической силы, которую он представляет, покажет время.

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