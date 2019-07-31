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Пропаганда РФ спекулирует на перезахоронении останков воинов

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На российском пропагандистском телевидении возник ажиотаж из-за церемонии торжественного перезахоронения воинов-националистов дивизии "Галичина".

Бурными возмущениями по этому поводу взорвались ведущие программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева и Евгений Попов.

"В незалежной на кладбище подо Львовом со всеми почестями, под звуки государственного гимна перезахоронили солдат карательной дивизии СС "Галичина". Переносят их останки регулярно, но при Зеленском это как будто бы стали делать более торжественно", – едко высказался пропагандист.

Эту агрессивную линию подхватила и соведущая Попова, скандальная Скабеева, голословно обвинив Украину в поддержке нацистской идеологии.

"Еще любопытно, что в последний путь военных преступников проводили торжественным залпом военнослужащие ВСУ. Местный священник ПЦУ пообещал мертвым эссэсовцам Царство Небесное. Особое внимание на дресс-код гостей – исключительно нацистская форма, вышиванки. Кошмар!" – вскипела одиозная пропагандистка.

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