Мистика вокруг Стивена Кинга: нападавшего на него нашли мертвым

В июне 1999 года, то есть десять лет назад, один из самых известных писателей мира Стивен Кинг стал жертвой ДТП.

На него наехал микроавтобус, за рулем которого был житель штата Мэн Брайан Эдвин Смит. После этого инцидента Стивен Кинг оказался в больнице с множеством переломов и пробитым легким. Только в этом году писатель восстановился и смог вернуться к работе.

И вот в минувшее воскресенье, через 10 лет после аварии, виновник ДТП был найден мертвым в своем доме на колесах. Соседи не видели его до этого три дня. Его родной брат позвонил в полицию и попросил проверить помещение Брайана. Полицейские взломали дверь и нашли труп Смита. Никаких следов насильственной смерти полиция не заметила, но вскрытие еще не проводили.

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