Год назад произошло нападение на Катю Гандзюк

Год назад в Херсоне произошло нападение на и.о. управляющего делами мэрии города, известную активистку Екатерину Гандзюк

Как сообщал в Facebook журналист Сергей Никитенко, неизвестный мужчина поджидал Катерину у подъезда и плеснул на нее кислотой.

"У нее серьезные ожоги. Сейчас она в больнице, никаких подробностей пока нет. Прошу, не распространяйте непроверенную информацию", – написал тогда он.

Позже Никитенко уточнил, что кислота попала Екатерине на руку и спину, частично и на лицо. Она находилась в шоковом состоянии

Через несколько месяцев активистка скончалась в больнице. Также поступали сообщения о нападении на журналиста, сообщившего о трагедии, Сергея Никитенко.

Эксперты и гости OBOZREVATEL предупреждают, что есть вероятность, что лица, фигурирующие в следствии, могут избежать наказания.

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