СБУ поймала агента ФСБ

Украинская контрразведка задержала бывшего офицера украинской милиции, работавшего на Россию и по заданию ФСБ пытавшегося устроиться в израильскую разведку "Моссад".

Он проживал в Кременчуге Полтавской области. Как пишет ТСН, агент страны-агрессора с позывным "Дементий" начал работать на РФ с начала боевых действий на Донбассе.

"Я к этому [задержанию] был готов. Я же, видите, сопротивления не оказывал. Не бился головой об стену, не валялся в истерике. Я к этому морально готов", – рассказал он.

Как выяснили следователи, именно "Дементий" сдал фсбшниками украинца Игоря Кияшко, которого в России осудили на восемь лет.

Во время обыска у агента также нашли заявление о желании якобы добровольно помогать израильской разведке. По указанию ФСБшных кураторов, он отправил ее на сайт "Моссада".

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