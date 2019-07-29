Раскрыт секрет высокого IQ евреев: результаты исследований

Ученые выяснили, что ашкенази – потомки евреев средневекового Эльзаса, долины Рейна и Восточной Европы – отличаются высоким IQ (коэффициент интеллекта).

К таким выводам пришел ряд исследователей. Так, Стивен Пинкер, который читал лекции "Евреи, гены и интеллект" в 2007, заявил, что "их средний IQ измеряется между 108 и 115". Ричард Линн, автор "Интеллект американских евреев" в 2004, говорит, что он "только" на половину выше – 107,5. Чарльз Мюррей в своем эссе от 2007 года "Еврейские гении" говорит, что "средняя величина их IQ где-то в промежутке 107-115, с возможным компромиссом в 110". Ричард Линн и Тату Ванханен в "IQ и Глобальная Несправедливость" подсчитали, что средний показатель IQ евреев – 115, что на 8 пунктов выше общепринятый IQ их ближайших конкурентов – северо-восточных азиатов – и примерно на 40% выше, чем общее среднее значение.

Отмечается, что, согласно генетическим исследованиям колледжа медицины Альберта Эйнштейна, кровная линия ашкенази отделилась от других еврейских групп примерно 2500 лет назад. Примерно 80% евреев всего мира сегодня – ашкенази.

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